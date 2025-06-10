Российские ученые назвали причины ежегодных лесных пожаров

Почти 800 тысяч гектаров леса горят сейчас в 14 регионах России, в том числе в Забайкалье, где зафиксированы самые крупные очаги. В тушении задействованы тысячи специалистов, сотни единиц техники, авиация и волонтеры. Эксперты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали «Газете.Ru», почему пожары возникают ежегодно.

Главными причинами лесных пожаров специалисты называют природные факторы и действия человека. Среди причин, связанных с природой, чаще всего встречаются молнии во время «сухих гроз». Однако порядка 85–90% возгораний вызваны именно деятельностью человека — непотушенные костры, окурки, битое стекло и искры от проводов линий электропередачи, а также сельскохозяйственные палы и преднамеренные поджоги.

«Особенно опасны микрочастицы дыма диаметром менее 2,5 микрометров, которые проникают глубоко в легкие и вызывают раздражение, аллергии и астму. Смог, переносящийся воздушными потоками на тысячи километров, способен серьезно ухудшать качество воздуха даже в центральной России», — прокомментировал доцент Пермского Политеха Александр Сурков.

Из-за глобального потепления пожароопасный сезон в России становится длиннее и интенсивнее: повышается температура, участки сгорают быстрее и труднее поддаются тушению. В то же время пожары способствуют росту выбросов углекислого газа, усиливая парниковый эффект, — возникает замкнутый круг, усиливающий климатические изменения.

Огонь наносит серьезный ущерб дикой природе — особенно уязвимы мелкие животные и насекомые, не успевающие покинуть опасную зону. Кроме того, пожары приводят к нарушению миграционных путей и ослаблению иммунитета у выживших животных.

Ученые подчеркнули, что для раннего обнаружения и контроля пожаров в России уже используется комплексная система мониторинга — спутниковая съемка, сенсорные сети, беспилотники с тепловизорами и газоанализаторами.

«При обнаружении признаков пожара датчики оперативно передают сигнал в диспетчерские центры. Беспилотные летательные аппараты значительно расширили возможности оперативного наблюдения и позволили сократить последствия пожаров для окружающей среды», — заключил Максим Симакин, сотрудник Пермского национального исследовательского политехнического университета, специалист в области океанологии и член Русского географического общества.

Ранее ученые научились предсказывать наиболее опасные извержения вулканов.