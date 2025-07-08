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Масштабный пожар тушат в Ростове-на-Дону

Крупный пожар произошел на складе и в офисном помещении в Ростове-на-Дону
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Крупный пожар произошел на складе и в офисном помещении на Орской улице в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Это Ростов новости».

По данным паблика, огонь охватил площадь 2200 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным Telegram-канала «Ростов №1», на месте происшествия работают пожарные. Издание 161.ru со ссылкой на ГУ МЧС по городу сообщило, что возгорание ликвидируют 53 человека. О причинах пожара ничего не сообщается.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, что огонь практически полностью охватил здание. Рядом с местом пожара все заволокло дымом. Огонь настолько сильный, что его видно издали.

4 июля в Нидерландах на территории завода FrieslandCampina в городе Боркуло после химической реакции между опасными веществами внутри грузовика случился взрыв. После взрыва появилось оранжевое токсичное облако. Из-за содержания опасных веществ оно могло вызывать раздражение кожи и дыхательных путей. В качестве меры предосторожности власти эвакуировали завод и перекрыли дороги.

Ранее очевидица рассказала о пожаре на парковке в Москве, где сгорели восемь машин.

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