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В Одесской области Украины на берег выбросило десятки тысяч крабов

Десятки тысяч крабов и скатов выбросило на берег в Одесской области Украины
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На берег в Одесской области Украины выбросило десятки тысяч крабов. Об этом сообщает украинское издание «Страна», опубликовавшее видео с побережья.

По предварительным данным, причиной инцидента стал подъем холодных глубинных вод, который вызвал резкое изменение условий в местах обитания морской фауны. В числе выброшенных на берег морских обитателей также замечены скаты.

Основной выброс крабов и скатов произошел в районе Тузловских лиманов — на юге Одесской области, между Черным морем и Дунаем.

В конце июня экологическая госинспекция Украины предупредила, что в Черном море можно столкнуться с тетраодоном серебряным — опасной для человека рыбой. В мясе этой рыбы содержится тетродотоксин, который является сильнейшим небелковым ядом естественного происхождения, обладающим нервно-паралитическим действием. Малая доза этого яда, который может попасть в организм человека при употреблении рыбы в пищу, приводит к летальному исходу.

Украинские экологи отмечают, что на фоне потепления климата популяция тетраодона может резко вырасти в Черном море, что угрожает биологическому разнообразию, рыболовству и здоровью человека.

Ранее на Курилах выбросило на берег акулу-гиганта.

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