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На Украине предупредили о появлении в Черном море опасной для человека рыбы

На Украине в Черном море заметили опасную рыбу — тетраодона серебряного
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Shutterstock/FOTODOM

В Черном море можно столкнуться с тетраодоном серебряным — опасной для человека рыбой, яд которой приводит к летальному исходу. Об этом сообщила экологическая госинспекция Украины.

По ее данным, эта рыба проникла из Индо-Тихоокеанского региона в Средиземноморье, а потом и в Черное море. В Средиземном море рыбаки не понаслышке знакомы с тетраодоном серебряным, который благодаря прочным челюстям перегрызает рыболовные сети и вытесняет местные виды рыб, которыми питается.

Впервые тетраодон был замечен в Черном море у берегов Украины еще в 2014 году.

В мясе этой рыбы содержится тетродотоксин, который является сильнейшим небелковым ядом естественного происхождения, обладающим нервно-паралитическим действием. Малая доза этого яда, который может попасть в организм человека при употреблении рыбы в пищу, приводит к летальному исходу.

Украинские экологи предупреждают, что на фоне потепления климата популяция тетраодона может резко вырасти в Черном море, что угрожает биологическому разнообразию, рыболовству и здоровью человека.

В марте в США группа рыбаков поймала гигантскую белую акулу-людоеда весом около 700 килограммов. Хищницу размером около четырех метров выловили в районе острова Хаттерас в штате Северная Каролина. Около получаса семь рыбаков пытались вытащить акулу на берег. В процессе борьбы с ней один из рыбаков получил травму — содрал кожу на бедре.

Ранее в Индии рыбак стал миллионером, поймав стаю редких рыб.

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