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Губернатор Вологодской области рассказал о восстановлении моста после обрушения

Филимонов: в Вологодской области заново соберут мост после обрушения
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Пресс-служба главы Никольского округа Вологодской области

В Вологодской области заново соберут мост после обрушения, вследствие которого пострадали 12 человек во время крестного хода. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что специалисты местного минтранспорта обследовали место инцидента и решили не ремонтировать упавшую конструкцию. Они планируют предварительно укрепить существующие опоры, на которых соберут мост.

По словам Филимонова, работы планируют провести максимально оперативно — срок завершения 17 июля.

Также губернатор поручил проверить состояние других подобных объектов в регионе.

До этого глава Никольского округа Дмитрий Мишенев сообщил, что пострадавшие в результате обрушения пешеходного моста во время крестного хода в Вологодской области получат единовременные выплаты в размере до 50 тысяч рублей.

12 июля во время крестного хода произошло обрушение подвесного моста, соединяющего поселок Дуниловский с деревней Дунилово. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что лично контролирует ход работ по ликвидации последствий инцидента.

Ранее глава Ульяновской области отреагировал на инцидент с новым мостом.

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