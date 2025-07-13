В ДНР в результате урагана пострадали три человека, в том числе ребенок

В результате урагана в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Иван Приходько.

«В результате урагана в Горловке пострадало три человека, в том числе ребенок 2009гр. Массовое падение деревьев и веток. Сорванные кровли», — написал глава города.

Он отметил, что штаб по чрезвычайным ситуациям приступил к работам по ликвидации последствий стихии.

13 июля сообщалось, что в Курской области более 9 тысяч человек в 50 населенных пунктах остались без электричества из-за ураганов, которые прошли по региону в последние двое суток. врио губернатора Александр Хинштейн уточнил, что больше всего пострадали жители Льгова и Льговского района, где без света уже вторые сутки остаются более 2 тысяч человек.

Накануне погода преподнесла неприятный сюрприз жителям Краснодарского края. Из-за аномально высокой температуры произошла пиковая нагрузка на электросети, в результате чего люди остались без электроэнергии. Отмечается, что наиболее сложная обстановка сложилась в Краснодаре и Армавире.

Ранее во Владивостоке произошло частичное отключение света.