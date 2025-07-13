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В России резко выросло число зарегистрированных терактов

МВД: в России число зарегистрированных терактов выросло почти в три раза
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Александр Кряжев/РИА Новости

В 2024 году в России был зарегистрирован 1191 террористический акт, что почти в три раза больше, чем годом ранее (410 случаев в 2023 году). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства внутренних дел РФ.

Общее число преступлений террористической направленности также значительно выросло — с 2382 в 2023 году до 3714 в 2024-м. Для сравнения, в период с 2019 по 2023 год этот показатель стабильно держался на уровне около 2 тысяч преступлений в год.

Резкий рост числа терактов фиксируется с 2022 года. В 2019–2021 годах ежегодно регистрировалось около 40–50 подобных инцидентов, в 2022 году — уже 127, в 2023 году — 410, а в 2024 — более тысячи.

Увеличилось и количество осужденных по статьям, связанным с терроризмом. По основной статье 205 УК РФ («Теракт») в 2024 году были осуждены 75 человек. При этом в предыдущие пять лет таких приговоров выносилось от 14 до 43 ежегодно.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта, поэтому пытается запугать Россию терактами. Глава государства отметил, что еще совсем недавно украинские власти и их союзники грезили о стратегическом поражении РФ на поле боя, а теперь киевская верхушка перешла к организации террористических актов.

Ранее Бастрыкин назвал заказчика терактов в Брянской и Курской областях.

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