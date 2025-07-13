Появились подробности об артисте, упавшем с высоты в Большом Московском цирке

Воздушный гимнаст, сорвавшийся с высоты в Большом Московском цирке, госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, артист — 18-летний Абель Дагим из Эфиопии.

«‎Труппа приехала в Москву на гастроли только 3 дня назад. Все случилось на репетиции перед первым выступлением. Группа отрабатывала номер на основном манеже», — сказано в посте.

По данным канала, во время выполнения трюка, юноша перевернулся несколько раз в воздухе и упал мимо мата.

О происшествии стало известно 13 июля.

В начале июня в Екатеринбурге 21-летняя девушка получила серьезные травмы после падения с парашютной вышки высотой 33 метра. Инцидент произошел в парке Чкалова во время экстремального прыжка с использованием страховочного троса. По словам очевидцев, девушку экстренно госпитализировали — на место оперативно прибыли медики, оказавшие первую помощь.

По информации SHOT, предварительная причина падения — слишком длинный страховочный трос, который не смог сработать должным образом.

Ранее в Госдуме объяснили идею ужесточить наказание за грубое обращение с животными в цирке.