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В российском регионе на дороге нашли предмет, заинтересовавший саперов

В Калужской области обнаружили неизвестный предмет, на месте работают саперы
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Боровском районе Калужской области обнаружили неизвестный предмет, на месте работают саперы. Людей не впускают в поселок «Лесные озера», сообщает местный медиаменеджер Евгений Серкин в своем Telegram-канале.

По его данным, на дороге нашли небольшой сверток, обмотанный лентой, к нему прикреплен белый телефон. На пути людей стоят сотрудники МВД и разворачивают на пути в поселок.

Позже Telegram-канал «‎Типичный Обнинск» сообщил, что оцепление сняли.

В середине апреля этого года сообщалось, что в Волгограде во время проведения земляных работ нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны — фугасную авиационную бомбу ФАБ-100. Сотрудники экстренных служб прибыли на место, где нашли боеприпас, и вывезли его на полигон. Там его безопасно уничтожили.

До этого коробку с десятками мин-«лепестков» обнаружили в здании на юго-востоке Москвы. Их на чердаке здания на Авиамоторной улице заметили сотрудники коммунальных служб во время замены труб. Предположительно, найденные мины могут быть учебными, о чем свидетельствуют нанесенные на них буквы «У». На место, где нашли боеприпасы, прибыли саперы, чтобы выяснить, представляет ли находка какую-либо опасность.

Ранее в Москве бобры помогли обнаружить снаряд времен Великой Отечественной войны.

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