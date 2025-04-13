Во время земляных работ в Волгограде нашли фугасную авиабомбу времен ВОВ

В Волгограде во время проведения земляных работ нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает МЧС России.

При проведении работ была обнаружена фугасная авиационная бомба ФАБ-100. Сотрудники экстренных служб прибыли на место, где нашли боеприпас, и вывезли его на полигон. Там его безопасно уничтожили.

До этого коробку с десятками мин-«лепестков» обнаружили в здании на юго-востоке Москвы. Их на чердаке здания на Авиамоторной улице заметили сотрудники коммунальных служб во время замены труб. Предположительно, найденные мины могут быть учебными, о чем свидетельствуют нанесенные на них буквы «У». На место, где нашли боеприпасы, прибыли саперы, чтобы выяснить, представляет ли находка какую-либо опасность.

Ранее в Москве бобры помогли обнаружить снаряд времен Великой Отечественной войны.