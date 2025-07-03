«Еле выпрыгнули»: Павел Воля чуть не утонул в Калининграде

Павел Воля рассказал, как едва не утонул вместе с лодкой в Калининграде

Российский стендап-комик Павел Воля едва не утонул в Калининграде. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Телеведущий сообщил, что собирался прокатиться на арендованной лодке, однако через несколько минут вода начала поступать прямо в судно. В результате юморист едва не пошел на дно вместе с ним.

«Мы еле выпрыгнули», — признался он.

В одном из кружочков в Telegram шоумен показал лодку и сообщил, что ее привязали веревкой к пристани, чтобы она совсем не утонула. Также Воля выразил благодарность местному жителю по имени Андрей, который помог ему спастись и выбраться на сушу.

По факту случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку, в том числе соблюдения лицензионных требований.

До этого гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о сотрудничестве со своим мужем — Павлом Волей. Утяшева призналась, что совместная работа хорошо влияет на семейную жизнь, поскольку супруги могут проводить вместе больше времени и творить сообща.

Ляйсан Утяшева состоит в браке с Павлом Волей с 2012 года. В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта. В 2015-м Утяшева стала мамой во второй раз. У пары появилась дочь София.

Ранее Ляйсан Утяшева сравнила Павла Волю с французом.