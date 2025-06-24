Пьяный мужчина прыгнул в Амур с теплохода и едва не утонул

В Благовещенске спасли мужчину, спрыгнувшего в реку с теплохода

В Амурской области нетрезвый мужчина решил охладиться и прыгнул в реку с пришвартованного прогулочного теплохода, купальщика удалось спасти. Об этом сообщает портал «Амур Инфо».

Инцидент произошел на набережной Амура, с пришвартованного прогулочного теплохода в воду спрыгнул нетрезвый мужчина. На помощь ему бросились члены экипажа и сотрудники береговой охраны.

Спасение пьяного ныряльщика сняли на видео, кадры публикует Telegram-канал «Дорожный Благовещенск». Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого в центре Петербурга из реки выловили пьяного мужчину, решившего искупаться. Инцидент произошел на пересечении набережной реки Пряжки и Дровяного переулка, неподалеку от Банного моста. Из воды достали 50-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, — предположительно, он решил искупаться. В результате его госпитализировали с переохлаждением.

Ранее пьяную сапбордистку спасли на Оби в Новосибирске.