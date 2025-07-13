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На видео сняли момент спасения женщины, выпавшей из окна многоэтажки в Москве

Mash: спасатель на лету поймал выпавшую из окна третьего этажа женщину
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Telegram-канал «Mash»

На видео попал момент спасения женщины, выпавшей из окна многоэтажки в центре Москвы. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным издания, инцидент произошел утром 13 июля на улице Огородная Слобода. Как рассказали очевидцы, женщина повисла на подоконнике квартиры на третьем этаже. На место происшествия приехали спасатели.

На записи, появившейся в сети, видно, как экстремалка сначала висит на руках, а затем падает. Ее вовремя успел подхватить спасатель и затащить в люльку. Очевидцы сообщили, что все закончилось благополучно.

До этого в Москве на видео сняли момент, как водитель грузовика блокировал проезд автомобилю скорой помощи. Ролик сняли сами медики. На кадрах можно увидеть, что грузовик едет прямо перед машиной скорой помощи, у которой включена сирена и проблесковые маяки. На записи также заметно, что другие автомобили уступили дорогу едут на соседних полосах.

Ранее маленький ребенок выпал из окна 18-го этажа вместе с матерью и выжил.

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