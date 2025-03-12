Маленький ребенок выпал из окна 18-го этажа вместе с матерью и выжил

В Казахстане женщина с ребенком выпала из окна 18-го этажа, она не выжила

В Казахстане медики оказывают помощь ребенку, который выпал из окна 18-го этажа вместе с матерью. Об этом сообщает Orda.kz.

Инцидент произошел в Алматы. По данным издания, женщина 1990 года рождения с малолетним сыном выпала не во двор жилого комплекса, а на улицу, где проходит проезжая часть.

Приехавшие на место медики спасти женщину не смогли. По словам местных жителей, ее ребенок выжил, так как упал на сугроб. Специалисты направили пострадавшего в реанимацию, где ему оказывают всю необходимую помощь.

На ситуацию уже обратили внимание в правоохранительных органах.

«По этому факту управление полиции Бостандыкского района возбудило уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются», – сообщается в публикации.

Предположительно, в ЖК, где произошел инцидент, семья арендовала квартиру. По словам одной из местных жительниц, рано утром кто-то на этаже громко кричал женское имя и стучал в дверь. Спустя некоторое время он замолчал.

Ранее в Петербурге первокурсница выпала из окна на глазах у матери и не выжила.