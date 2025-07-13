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Полиция Сербии задержала двух протестующих

МВД Сербии сообщило о задержании двух человек на протестах
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Marko Djurica/Reuters

Полиция Сербии задержала двух человек на протестах в ночь с субботы на воскресенье, заявили в пресс-службе МВД республики. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что протестующие в Белграде вечером 12 июля перекрыли бульвар Краля Александра и Бранков мост.

В ведомстве подчеркнули, что полицейские в течение прошедшей ночи проверили документы у 99 человек, двоих доставили в отделения. Также были поданы заявления о 24 административных правонарушениях, против одного человека — об уголовном преступлении за незаконное хранение наркотиков.

В МВД рассказали, что утром 13 июля в городе Ужице в пешеходном переходе под железнодорожной станцией Ужице была найдена связка деревянных палок, которая была изъята. Об этом была оповещена Основная прокуратура в городе.

29 июня протестующие в Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. Глава Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал государственные органы принять меры для восстановления нормального движения транспорта.

Ранее в Сербии обвинили Запад в попытках устроить цветную революцию.

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