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Два судна затонули на реке Лене в Якутии

В Якутии два судна затонули в Жатайском затоне на реке Лене

В Жатайском затоне на реке Лене в Якутии произошло внезапное затопление двух судов, находившихся на зимней стоянке. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, одно из судов было задето буксиром под воздействием ветра и льдин. В результате столкновения оба судна затонули, однако глубина в затоне небольшая, поэтому большая часть корпусов осталась над водой.

Сообщается, что пострадавших нет. Буксир, получивший наибольшие повреждения, готовился к утилизации и не имел на борту топлива и экипажа.

На место происшествия выехала комиссия из представителей региональных министерств ГО и ЧС, транспорта и экологии для выяснения причин и обстоятельств инцидента.

В феврале в Новороссийске затонуло маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба». Инцидент произошел в акватории яхт-клуба «7 футов». Сообщалось, что причиной стало обледенение и потеря остойчивости судна. В результате происшествия пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что выжившая при крушении батискафа «Синдбад» врач пережила клиническую смерть.

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