Антон Привольнов рассказал, что ему пишут хейтеры после эмиграции в Израиль

Телеведущий Антон Привольнов на YouTube-канале Sheinkin рассказал, что ему часто пишут неприятные вещи после переезда в Израиль.

«Недавно вышла статья, в которой был заголовок «Тьфу, и этот еврей…» Там около тысячи злобных сообщений. Я, живя в России, никогда не сталкивался с антисемитизмом. Я же в розовых очках, думал, что такой проблемы не существует. Я не могу даже представить себе, как выглядит человек, который это пишет. И зачем он это делает?», — пожаловался Привольнов.

По словам телеведущего, несмотря на множество хейтеров доброжелателей все-таки больше. Привольнов отметил, что его поддерживают в том числе и многие оставшиеся в России друзья. Он уточнил, что после переезда не сидит без дела и даже завел свой YouTube-канал. Привольнов признался, что в магазинах Израиля его узнают как и в России, где он прославился благодаря участию в передаче «Контрольная закупка».

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