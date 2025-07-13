Возросло число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области

Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области возросло до 12

Число пострадавших при обрушении подвесного пешеходного моста в Никольском округе в Вологодской области увеличилось до 12. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава округа Дмитрий Мишенев.

«Два человека в стационаре, состояние стабильное. Один пациент находится в областном травматологическом центре, девять человек проходят амбулаторное лечение на дому. Все пострадавшие получают медицинскую помощь», — написал он.

До этого Мишенев сообщил, что пострадавшие в результате обрушения пешеходного моста во время крестного хода в Вологодской области получат единовременные выплаты в размере до 50 тысяч рублей.

12 июля во время крестного хода произошло обрушение подвесного моста, соединяющего поселок Дуниловский с деревней Дунилово. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что лично контролирует ход работ по ликвидации последствий инцидента.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области размыло новый мост.