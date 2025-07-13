Соседи пригрозили москвичке продать ее фото порносайту после ссоры в чате ЖК

Жильцы ЖК бизнес-класса «LIFE-Ботанический Сад 2» в Москве пригрозили молодой соседке продать ее фотографии из социальных сетей порносайту после ссоры в домовом чате. Об этом рассказала девушка Telegram-каналу SHOT.

По словам молодой мамочки Кристины, конфликт начался с обсуждения ее мужа. Супруг девушки не нашел свободного парковочного места и оставил свой автомобиль марки BMW X4 M в неположенном месте. Соседи сфотографировали машину и отправили снимок в домовой чат. Участники группы быстро перешли от обсуждения дорожной ситуации к оскорблениям, дело дошло даже до маленького сына супругов.

Отбиваться пришлось жене водителя. Кристина поблагодарила соседей за включенность и предложила обратиться в ГИБДД, если «им что-то не нравится».

По словам девушки, после этого сообщения соседи разозлились еще сильнее и выложили в чат ссылку на соцсети молодой мамочки. Они заявили, что продадут откровенные фото Кристины порносайту. Однако дело до этого, к счастью для девушки, не дошло.

До этого в Курске конфликт в домовом чате закончился избиением одного из соседей. По информации Telegram-канал «Актуальный Курск», весь день в одной из квартир раздавались детские крики и плач. Один из участников чата, 20-летний парень, заявил, что обеспокоен ситуацией и намерен вызвать полицию. Молодой человек отметил, что уже не в первый раз слышит детские крики. Он также уточнил, что не раз общался с отцом ребенка, но реакции не последовало.

Очередной разговор закончился для молодого человека побоями. Пострадавший утверждает, что сосед избил его до синяков, а также сломал ему нос.

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