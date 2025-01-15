Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Конфликт в домовом чате из-за плача ребенка закончился избиением одного из соседей

В Курске мужчина сломал соседу нос после его возмущения в чате криками ребенка
close
Телеграм-канал «Актуальный Курск»

В Курске конфликт в домовом чате закончился избиением одного из соседей другим. Об этом сообщает Telegram-канал «Актуальный Курск».

Инцидент произошел 14 января в доме 84 по улице Клыкова. По информации канала, весь день в одной из квартир раздавались детские крики с плачем. Один из соседей, 20-летний молодой человек, написал в чат, что обеспокоен ситуацией и вызовет намерен вызвать полицию. Юноша отметил, что не первый раз слышит крики.

«Прекрасно понимаю, когда происходит воспитательный процесс. Но это происходит слишком часто, сопровождаясь очень громкими криками ребенка: «Мама, не надо» и тому подобными», — поделился молодой человек.

Он также уточнил, что не раз общался с отцом ребенка, но реакции не последовало. Очередной разговор закончился для молодого человека обращением за медицинской помощью. Юноша утверждает, что сосед избил его до синяков, а также сломал ему нос.

Ранее в Петербурге мужчина получил ранение в пах во время ссоры с соседом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами