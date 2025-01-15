Конфликт в домовом чате из-за плача ребенка закончился избиением одного из соседей

В Курске мужчина сломал соседу нос после его возмущения в чате криками ребенка

В Курске конфликт в домовом чате закончился избиением одного из соседей другим. Об этом сообщает Telegram-канал «Актуальный Курск».

Инцидент произошел 14 января в доме 84 по улице Клыкова. По информации канала, весь день в одной из квартир раздавались детские крики с плачем. Один из соседей, 20-летний молодой человек, написал в чат, что обеспокоен ситуацией и вызовет намерен вызвать полицию. Юноша отметил, что не первый раз слышит крики.

«Прекрасно понимаю, когда происходит воспитательный процесс. Но это происходит слишком часто, сопровождаясь очень громкими криками ребенка: «Мама, не надо» и тому подобными», — поделился молодой человек.

Он также уточнил, что не раз общался с отцом ребенка, но реакции не последовало. Очередной разговор закончился для молодого человека обращением за медицинской помощью. Юноша утверждает, что сосед избил его до синяков, а также сломал ему нос.

Ранее в Петербурге мужчина получил ранение в пах во время ссоры с соседом.