В Москве собрали более 1,47 тыс. тонн гумпомощи для жителей новых регионов

Жители столицы собрали более 4,2 млн гуманитарных товаров для жителей новых регионов и приграничных территорий через пункты «Москва помогает», сообщается на сайте mos.ru.

Более 67,7 тыс. жителей и 597 организаций передали одежду, продукты и другие предметы первой необходимости.

«Из Москвы отправили уже более 1,47 тысячи тонн гуманитарного груза в регионы. Любая посильная помощь делает жизнь людей немного комфортнее и лучше», — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

К волонтерскому корпусу, который создали для работы пунктов, присоединились более 15,6 тыс. человек. Они проверяют принесенные вещи и продукты, сортируют их по категориям и готовят к транспортировке.

Всего в Москве работает 14 пунктов приема в рамках акции «Москва помогает».