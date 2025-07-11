Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о всесторонней поддержке, оказываемой Москвой противовоздушной обороне (ПВО) в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, помощь включает использование технологических достижений, информационную поддержку, содействие в строительстве новых позиций, а также взаимодействие между различными службами, включая Министерство обороны, Росгвардию, МВД, службу 112, гражданское население и городские аварийные службы.

«Мы со своей стороны всемерно помогаем противовоздушной обороне с помощью всех своих технологических достижений», — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что совместная работа позволила создать эффективную систему, прошедшую серьезные испытания и демонстрирующую высокую степень надежности.

11 июля системы российской противовоздушной обороны успешно перехватили и нейтрализовали украинский беспилотный аппарат, обнаруженный над акваторией Черного моря.

Ранее храм в Брянской области получил повреждения в результате атаки БПЛА.