В Курганской области поймали и отпустили на волю рысь, забравшуюся в курятник

Жители Курганской области поймали и отпустили рысь, которая забралась в курятник. Фото животного опубликовал Telegram-канал «Курганские».

Сообщается, что дикий зверь забрался в курятник в Шатровском округе. Жители одного из подворий обнаружили его в своем сарае и поймали, чтобы вернуть в естественную среду обитания. После небольшой фотосессии лапы рыси связали скотчем и посадили ее в коробку. По приезде в лес животное освободили и отпустили на свободу.

Местные говорят, что это редкий случай, так как рысей в округе обитает совсем немного. Дикая кошка, судя по фото, также не ожидала встретиться с людьми. Нанесло ли ее появление ущерб домохозяйству, не уточняется.

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