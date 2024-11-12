Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курганской области поймали и отпустили на волю рысь, забравшуюся в курятник

В Курганской области поймали рысь, которая пробралась в курятник

close
Телеграм-канал Курган | Курганские.ру

Жители Курганской области поймали и отпустили рысь, которая забралась в курятник. Фото животного опубликовал Telegram-канал «Курганские».

Сообщается, что дикий зверь забрался в курятник в Шатровском округе. Жители одного из подворий обнаружили его в своем сарае и поймали, чтобы вернуть в естественную среду обитания. После небольшой фотосессии лапы рыси связали скотчем и посадили ее в коробку. По приезде в лес животное освободили и отпустили на свободу.

Местные говорят, что это редкий случай, так как рысей в округе обитает совсем немного. Дикая кошка, судя по фото, также не ожидала встретиться с людьми. Нанесло ли ее появление ущерб домохозяйству, не уточняется.

Ранее в Башкирии лиса искусала двух пенсионерок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами