На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура начала проверку по факту пролета самолета над пляжем в Коккорево

Прокуратура: начата проверка из-за пролета самолета над пляжем у Ладожского озера
true
true
true

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту пролета легкомоторного воздушного судна над пляжем у Ладожского озера в районе поселка Коккорево в Ленинградской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В районе поселка Коккорево в Ленинградской области легкомоторный самолет дважды пролетел над пляжем на берегу Ладожского озера, где находилось большое количество отдыхающих», — говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Telegram-канал «78 Новости» опубликовал кадры полета. На кадрах можно заметить, что самолет летит над пляжем очень низко к береговой линии. Видно, что лайнер неустойчиво балансирует в небе, немного витая из стороны в сторону.

8 июля самолет Ан-2, следовавший по маршруту Жиганск — Оленек, совершил вынужденную посадку в лесном массиве в 300 км от поселка Жиганск в Республике Саха (Якутии). По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, причиной послужила техническая неисправность.

Ранее была названа причина пролета самолета Ан-124 над Киевом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами