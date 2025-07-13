Прокуратура начала проверку по факту пролета самолета над пляжем в Коккорево

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту пролета легкомоторного воздушного судна над пляжем у Ладожского озера в районе поселка Коккорево в Ленинградской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В районе поселка Коккорево в Ленинградской области легкомоторный самолет дважды пролетел над пляжем на берегу Ладожского озера, где находилось большое количество отдыхающих», — говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Telegram-канал «78 Новости» опубликовал кадры полета. На кадрах можно заметить, что самолет летит над пляжем очень низко к береговой линии. Видно, что лайнер неустойчиво балансирует в небе, немного витая из стороны в сторону.

8 июля самолет Ан-2, следовавший по маршруту Жиганск — Оленек, совершил вынужденную посадку в лесном массиве в 300 км от поселка Жиганск в Республике Саха (Якутии). По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, причиной послужила техническая неисправность.

Ранее была названа причина пролета самолета Ан-124 над Киевом.