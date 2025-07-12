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Названа причина пролета самолета Ан-124 над Киевом

TWZ: самолет Ан-124 мог вылететь из Киева в Лейпциг из-за необходимости ремонта
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Самолет Ан-124 с регистрационным номером UR-82073, который пролетел над Киевом, мог быть эвакуирован с Украины и направлен в Лейпциг, где располагается представительство компании «Антонов». Об этом пишет американское издание TWZ.

В публикации подчеркивается, что аэродром Святошино, с которого вылетело воздушное судно, практически не пострадал за время проведения специальной военной операции. TWZ ссылается на пользователя @TheIntelFrog из социальной сети X, который предположил, что самолет мог находиться в Киеве с марта 2021 года, а его перебазирование в Европу связано с необходимостью проведения ремонта или технического обслуживания.

Также издание обратило внимание на спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs 2 июля, на которых на территории аэродрома Святошино были зафиксированы два относительно исправных самолета Ан-124.

11 июля сообщалось о появлении в небе над Киевом гражданского самолета Ан-124-100 авиакомпании «Антонов». Это произошло впервые с начала спецоперации. Полеты гражданских лайнеров запрещены в связи с боевыми действиями.

Ранее стало известно, что пролетевший над Украиной Ан-124 мог перевозить комплексы Patriot.

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