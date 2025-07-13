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В Подмосковье арестовали напавшего с молотком на девочек подростка

Суд заключил под стражу подростка, напавшего с молотком на девочек в Домодедово
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд заключил под стражу молодого человека, который обвиняется в нападении с молотком на двух девочек в подмосковном Домодедово. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«Ему (подростку — «Газета.Ru») предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ. Вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме, дал показания по обстоятельствам совершенного преступления», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что обвиняемый будет содержаться под стражей до 11 сентября 2025 года.

Нападение произошло 11 июля в лесу у садоводческого некоммерческого товарищества городского округа Домодедово. Подозреваемый распылил в сторону девочек 13 и 16 лет газовый баллончик, а затем ударил их молотком по голове. Одной из них удалось сбежать и рассказать родителям о случившемся. Девочек госпитализировали, а злоумышленник скрылся в лесу. 112 уточняет, что пострадавшие в реанимации, а юноша бил их не только молотком, но и металлическим прутом.

Ранее бабушка рассказала, как нашла внучку без сознания после нападения подростка с молотком.

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