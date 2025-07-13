Колумбийский университет выразил готовность к сделке с Трампом

Колумбийский университет в Нью-Йорке согласился заключить сделку с администрацией президента США Дональда Трампа, которая позволит вузу вернуть доступ к части федерального финансирования. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их данным, Колумбийский университет выплатит компенсацию жертвам предполагаемых нарушений гражданских прав, внесет изменения в свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности. Кроме того, вуз предпримет шаги для улучшения безопасности на территории кампуса для студентов-евреев.

В публикации говорится, что в обмен на соблюдение перечисленных условий Колумбийский университет получит доступ к более чем $400 млн федерального финансирования. Источники подчеркнули, что представители американских властей проведут встречу с представителями Колумбийского университета в Белом доме на следующей неделе.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что администрация США направила руководству Гарвардского университета официальное письмо с обвинениями в бездействии на фоне роста антисемитских инцидентов в кампусе. В документе указано, что в течение двух лет еврейские и израильские студенты подвергались нападкам, а вуз не принял достаточных мер для их защиты.

Ранее профессора Гарварда подали в суд на администрацию Трампа из-за угрозы лишиться $9 млрд.