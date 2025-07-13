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Стало известно, где и когда похоронят последнего члена политбюро ЦК КПСС

РАНХиГС: бывшего члена ЦК КПСС Медведева похоронят на Троекуровском кладбище
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Борис Кауфман/РИА Новости

Старейшего члена политбюро ЦК КПСС Вадима Медведева похоронят во вторник, 15 июля, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе РАНХиГС.

По данным академии, прощание с политиком состоится в 12:00 на улице Маршала Тимошенко, 25. Похороны запланированы на 14:00.

Последний член политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев умер на 97-м году жизни.

Медведев занимал ключевые посты в советской партийной системе, включая должности члена политбюро, секретаря ЦК КПСС и члена Президентского совета СССР. С 1978 по 1983 год он руководил Академией общественных наук — предшественницей РАНХиГС.

Во времена перестройки Медведев играл важную роль в изменении идеологической политики. Благодаря его инициативам из спецхранов были возвращены в публичный доступ запрещённые издания, а также начата активная реабилитация жертв политических репрессий 1920–1950-х годов.

Ранее умер бывший управляющий делами Совета министров СССР.

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