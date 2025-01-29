Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший управляющий делами Совета министров СССР умер в возрасте 94 лет

Ночью умер бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня
close
Валентин Черединцев/ТАСС

Бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня умер на 95-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Алла, передает РИА Новости.

«Правда... Это (произошло. – прим. ред.) вчера ночью глубокой в 23.20», — заявила она.

С 1989 по 1990 год Шкабардня занимал должность управляющего делами Совета министров СССР и ушел на пенсию с этого поста, отказавшись входить в Кабинет министров.

30 декабря 1990 года ему присвоили звание Героя Социалистического Труда за большие заслуги в создании и проведении испытаний многоразовой ракетно-космической системы «Энергия – Буран». Кроме того, среди наград Шкабардни числятся орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета, а также Государственная премия СССР.

В начале января сообщалось, что экс-депутат Госдумы, полковник авиации в отставке Виктор Алкснис ушел из жизни в возрасте 74 лет. Последние три дня экс-депутат провел в реанимации Мытищинской областной клинической больницы. О дате и месте прощания станет известно позже.

Ранее умер первый чернокожий депутат России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами