Бывший управляющий делами Совета министров СССР умер в возрасте 94 лет

Бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня умер на 95-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Алла, передает РИА Новости.

«Правда... Это (произошло. – прим. ред.) вчера ночью глубокой в 23.20», — заявила она.

С 1989 по 1990 год Шкабардня занимал должность управляющего делами Совета министров СССР и ушел на пенсию с этого поста, отказавшись входить в Кабинет министров.

30 декабря 1990 года ему присвоили звание Героя Социалистического Труда за большие заслуги в создании и проведении испытаний многоразовой ракетно-космической системы «Энергия – Буран». Кроме того, среди наград Шкабардни числятся орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета, а также Государственная премия СССР.

В начале января сообщалось, что экс-депутат Госдумы, полковник авиации в отставке Виктор Алкснис ушел из жизни в возрасте 74 лет. Последние три дня экс-депутат провел в реанимации Мытищинской областной клинической больницы. О дате и месте прощания станет известно позже.

Ранее умер первый чернокожий депутат России.