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Скончался последний член политбюро ЦК КПСС

На 97-м году жизни умер последний член политбюро ЦК КПСС Медведев
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Последний член политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев умер на 97-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе РАНХиГС.

«Скончался Вадим Андреевич Медведев – старейший из советских политиков, когда-либо входивших в состав политбюро ЦК КПСС», — сказали в пресс-службе.

Медведев был секретарем ЦК КПСС в 1986–1990 годах, членом политбюро — в 1988–1990 годах. После этого он был членом Президентского совета и занимал должность советника первого президента СССР Михаила Горбачева.

До этого сообщалось о смерти народной артистки России Галины Карелиной. Артистке было 94 года. В Александринском театре рассказали, что актриса до последнего оставалась на сцене. Ее последними работами стали роли Бабушки в спектакле «Блаженная Ксения. История любви» и Дамы в «Маскараде. Воспоминания будущего». Артистка посвятила театру почти 70 лет и сыграла более 60 ролей в классическом и современном репертуаре.

Ранее на Украине умер композитор, написавший музыку к серии мультфильмов «Казаки».

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