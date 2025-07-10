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На Украине дали ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника СБУ в Киеве

«Страна.ua»: в убийстве полковника СБУ Воронича в Киеве подозревают двух человек
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Национальная полиция Украины

В убийстве полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киеве подозревают двух человек. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Речь идет о Гулиевой Нармин, 1991 года рождения, и ее неизвестном сообщнике. Именно этих людей подозревают в убийстве сотрудника спецслужбы», — говорится в публикации.

В ориентировке отмечается, что подозреваемые могут быть вооружены и готовы к сопротивлению. Украинские силовики призвали соблюдать меры личной безопасности при задержании граждан.

Днем 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Тело Воронича обнаружили с пятью огнестрельными ранениями. «Страна.ua» писала, что на камерах виден момент, когда Воронич вышел из подъезда, неся в руках чемодан и пакет. Киллер, увидев его, опустил на лицо балаклаву, быстрым шагом подошел к нему и у будки охраны произвел пять выстрелов. В том числе контрольный в голову.

В настоящее время Служба безопасности и Национальная полиция Украины принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности, говорится в сообщении. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности о деятельности убитого полковника СБУ Воронича.

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