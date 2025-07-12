В Омске арестовали начальника отдела антикоррупционного управления МВД

СК: в Омске арестован начальник антикоррупционного отдела МВД по делу о взятке

В Омске арестовали начальника одного из отделов антикоррупционного управления МВД по делу о взятке. Об этом говорится на официальном сайте управления Следственного комитета (СК) по Омской области.

По данным пресс-службы, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере через посредника.

«По версии следствия, вечером 9 июля полицейский, находясь в автомобиле у дома по улице Ватутина в г. Омске, получил от посредника в виде взятки 200 тыс. рублей – часть от оговоренной суммы взятки в размере 1 млн 200 тыс. рублей за оказание содействия и покровительство незаконной игорной деятельности», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что после передачи денег начальника отдела задержали сотрудники ФСБ. Арестованному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Посреднику в передаче взятки отправили под домашний арест.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Незадолго до этого бывшего генерального директора компании »Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленара Мансурова арестовали по делу о взятке в особо крупном размере.

Ранее в Мордовии уволили гаишника за красивые номера для знакомой.