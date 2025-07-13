В Румынии нашли беженца с Украины в горах

В уезде Марамуреш на севере Румынии сотрудники спасательной службы Salvamont нашли в горной местности одного украинца. Об этом сообщил руководитель службы Дан Бенга в интервью агентству Agerpres.

«После целой ночи поисков горным спасателям совместно с пограничной полицией удалось вызволить гражданина Украины», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что ночью проводились поиски еще двух беженцев с Украины, однако, согласно координатам, они не находились на румынской территории.

Руководитель службы призвал родственников уклонистов с Украины не звонить по номеру 112, «не впадать в истерику и не оказывать давление на спасательные службы».

До этого французская газета Le Monde сообщила, что некоторые украинцы, которые прибыли в США после начала украинского конфликта, возвращаются в Европу из-за новой антимигрантской политики президента Дональда Трампа. Газета пишет, что украинцы массово перебираются в Европу, опасаясь депортации и других санкций.

Ранее глава службы ООН заявила об усталости от конфликта на Украине.