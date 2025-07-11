Глава службы ООН заявила об усталости от конфликта на Украине

Усталость от конфликта между Киевом и Москвой, а также снижение уровня поддержки со стороны европейских стран и США создают угрозу для реализации проектов ООН по оказанию помощи беженцам с Украины. Об этом заявила генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поуп в интервью агентству Reuters.

«Конфликт продолжается уже три с половиной года. Справедливо будет отметить, что все устали», — подчеркнула Поуп.

Она отметила, что МОМ и другие агентства ООН уже столкнулись с серьезной нехваткой финансирования после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа, который объявил о прекращении спонсирования Вашингтоном множества международных программ помощи мигрантам по всему миру. По оценке Поуп, дефицит бюджета организации, вызванный политикой администрации Трампа, составил $1 миллиард.

К тому же, положение с финансированием поддержки украинских беженцев усугубляется переориентацией европейскими странами-донорами своих бюджетных приоритетов: теперь они склонны выделять средства на оборону в ущерб программам поддержки мигрантов, отметила Поуп.

До этого Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что распространенная на Украине практика публикации видео с военнопленными противоречит международному гуманитарному праву.

Ранее на Украине признались в публикации фальшивого отчета ООН о Еленовке.