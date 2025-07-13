В Турции избрали меру пресечения четырем фигурантам дела о пожаре в Grand Kartal

Dünya: четырех человек отправили под домашний арест по делу о пожаре в Болу

Суд приговорил четырех фигурантов дела о пожаре на турецком горнолыжном курорте Grand Kartal в Болу к домашнему аресту. Об этом сообщила газета Dünya.

«По этому делу проходили 32 обвиняемых, четверо из которых были приговорены к домашнему аресту. Суд отклонил ходатайство об аресте администратора Аднана Карадайы, который выступал в качестве истца», — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что меру пресечения избрали для владельца компании Mudurnu Inc. Ибрагима Полата, представителя организации Исмаила Карагеза, секретаря Йигитхана Бурак Четина и владелца инспекционной компании FQC Али Агаоглу.

Пожар в отеле Grand Kartal произошел 21 января. В результате инцидента пострадали десятки человек. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 238 постояльцев, включая семьи с детьми. Как писали местные СМИ, в гостинице не сработала сигнализация. Из-за этого многие люди до последнего не знали о грозящей им опасности и не смогли вовремя эвакуироваться.

После происшествия правоохранительные органы начали расследование, в рамках которого под стражей оказались 18 человек. В их числе владелец отеля и ряд чиновников.

Ранее в историческом районе Стамбула загорелось пятиэтажное здание.