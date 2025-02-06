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В историческом районе Стамбула загорелось пятиэтажное здание

Огонь охватил пятиэтажное здание на площади Эминеню в Стамбуле
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Francisco Seco/AP

Возгорание произошло на площади Эминеню, расположенной в историческом районе Фатих в турецком городе Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную пожарную подстанцию.

Из материала следует, что огонь охватил здание возле Египетского базара. Последний считается одним из самых старых рынков в населенном пункте, его строили в период с 1597 по 1664 год.

«Пожарные приступили к тушению», — отметили источники агентства.

В городской мэрии журналистам рассказали, что в Стамбуле загорелось пятиэтажное здание. К текущему моменту пламя полностью охватило постройку.

21 января в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая произошел пожар, в результате которого пострадали десятки человек. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 238 постояльцев, включая семьи с детьми. Как писали местные СМИ, в гостинице не сработала сигнализация. Из-за этого многие люди до последнего не знали о грозящей им опасности и не смогли вовремя эвакуироваться.

После происшествия правоохранительные органы начали расследование, в рамках которого под стражей оказались 18 человек. В их числе владелец отеля и ряд чиновников.

Ранее в Турции засняли мощный пожар в многоэтажном жилом доме.

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