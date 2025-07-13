Назван пункт назначения пролетевшего над Киевом транспортного самолета

Пролетевший над Киевом транспортный самолет Ан-124 сел в Лейпциге. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на заявление представителей Госавиаслужбы Украины.

«Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины», — заявил инспектор Госавиаслужбы Украины Федор Грищук.

В Лейпциге базируется флот украинской авиакомпании «Авиалинии Антонова», который был эвакуирован из Украины из-за начала СВО. Сейчас воздушное пространство над Украиной закрыто.

Предполагается, что транспортный самолет был направлен из Днепропетровска в Лейпциг, чтобы тот перестал простаивать и начал эксплуатироваться для коммерческих перевозок.

11 июля сообщалось о появлении в небе над Киевом гражданского самолета Ан-124-100 авиакомпании «Антонов». Это произошло впервые с начала спецоперации.

Позднее стало известно, что аэродром Святошино, с которого вылетело воздушное судно, практически не пострадал за время проведения специальной военной операции.

Ранее небо над Киевом затянуло смогом после ночных взрывов.