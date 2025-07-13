Лодка с двумя женщинами перевернулась в Якутии, одна пропала

В Якутии ищут женщину, пропавшую после опрокидывания лодки в реке Алдан

Вечером 12 июля на реке Алдан недалеко от села Эжанцы в Усть-Майском районе Якутии перевернулась моторная лодка «Крым». Об этом сообщили в службе спасения региона.

В лодке находились две женщины. Одну из них, 1990 года рождения, спасли — она была в спасательном жилете. Вторую женщину, 1962 года рождения, пока найти не удалось. Спасенная рассказала, что ее попутчица была без жилета.

На место происшествия сразу выдвинулись местные жители — девять человек на четырех лодках. Поисковые работы продолжились утром 13 июля: участвовали десять человек на пяти лодках, также были обнаружены спасательный жилет и пластиковая канистра.

Водолазы Службы спасения Якутии готовы к выезду при необходимости, добавили в службе.

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