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Российский турист пошел купаться с сыном на Пхукете и не выплыл

На Пхукете российский турист пошел купаться с сыном и не выплыл
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Sakchai Lalit/AP

На Пхукете не спасли российского туриста, который пошел купаться и не выплыл. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Инцидент произошел в 20 июня у пляжа Карон, где 48-летний россиянин отправился купаться в море вместе с сыном, оставив жену на берегу. Через некоторое время мужчина пропал из виду. Оказалось, что он не смог самостоятельно выбраться на сушу.

Позже сотрудники экстренных служб обнаружили россиянина примерно в 100 метрах от берега. Несмотря на попытки реанимации, спасти туриста не удалось.

До этого туристка из России ушла на дно после того, как попыталась спасти сына на курортном пляже в Таиланде. Выяснилось, что она не умела плавать и пошла ко дну. Вскоре ее достали из воды без сознания.

Ранее врачи госпиталя на Бали покалечили российских туристов, взяв с них миллионы рублей.

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