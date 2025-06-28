В Москве мужчина, не умеющий плавать, выпил пива и ушел под воду, решив окунуться

В Москве 51-летний мужчина, не умеющий плавать, выпил пива и ушел под воду, решив искупаться в водоеме. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в районе Строгино. Мужчина решил искупаться в местном водоеме и не смог выплыть. По словам соседа, с которым он отдыхал, пропавший перед этим употреблял алкоголь. Кроме того, отдыхающий не умел плавать.

Сосед пропавшего также сообщил, что видел, как мужчина провалился в яму под водой. Несмотря на попытки помочь, вытащить его не удалось — мужчина выскользнул из рук. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. В настоящее время спасатели ищут пропавшего.

До этого российский турист пошел купаться с сыном на Пхукете и не выплыл. Позже его обнаружили примерно в 100 метрах от берега. Несмотря на попытки реанимации, спасти мужчину не удалось.

Ранее россиянам рассказали, как оказать первую помощь спасенному из воды человеку.