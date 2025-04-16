Бездомный мужчина купил лотерейный билет и выиграл $1 млн

Бездомный из США стал миллионером благодаря лотерее, сообщает Guardian.

Мужчина, чье имя не разглашается, купил лотерейный билет в магазине спиртных напитков в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния. Владелец торговой точки хорошо его знал, так как бездомный был его постоянным покупателем в течение многих лет.

«Он пришел в магазин, поцарапал его и такой: «О, боже, это правда?». Он такой: «Чувак, я больше не бездомный!» Я такой: «Чувак, ты сорвал джекпот», — рассказал каналу KSBY управляющий магазина Уилсон Самаан.

Сначала счастливчик думал, что выиграл $100 тысяч, но Самаан перепроверил его скретч-билет и понял, что тот стал миллионером. Он сам отвез его в офис California Lottery во Фресно, чтобы мужчина мог сдать билет лично, а не отправлять его по почте.

Победитель рассказал журналистам, что приз «изменил его жизнь» и что он планирует использовать его для первоначального взноса за дом в этом районе и за машину, а затем инвестировать и отложить остаток.

По данным Калифорнийской лотереи, шансы выиграть $1 млн с этим билетом составляли один к 2 047 423. Получение джекпота, как уточнил представитель California Lottery, может занять от нескольких недель до пары месяцев.

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