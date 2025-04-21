«Хочу дать им бесплатный фентанил». В США мэр призвал избавиться от бездомных с помощью наркотиков

Мэр американского города Ланкастер Рэкс Пэррис предложил решить проблему с бездомными, раздавая им наркотик фентанил, пишет газета New York Post. По словам чиновника, около половины бездомных составляют бывшие заключенные, и помочь им уже невозможно. Его заявления прозвучали на фоне фентаниловой эпидемии в Калифорнии, где от этого наркотика умирают десятки тысяч человек ежегодно.

Мэр города Ланкастер Рэкс Пэррис в Южной Калифорнии призвал решить проблему с бездомными, раздав им опасный наркотик фентанил. Об этом сообщает газета The New York Post.

Город Ланкастер расположен в 113 км к северу от Лос-Анджелеса. По данным газеты, его мэр Рэкс Пэррис, являющийся членом Республиканской партии, озвучил свой план на заседании муниципального совета. Так он ответил на вопрос одного из жителей города о планах властей по размещению бездомных в одном лагере на заброшенном поле для гольфа.

«Что я хочу сделать, так это дать им бесплатный фентанил. Вот что я хочу сделать. Я хочу дать им столько фентанила, сколько они захотят», — заявил Пэррис.

Фентанил это синтетический опиоид, примерно в 50–100 раз мощнее героина. Даже небольшие дозы фентанила могут вызвать передозировку с сильным угнетением дыхания, за которым следует смерть.

После заявлений Пэрриса была открыта петиция с требованием его отзыва с доджности мэра Ланкастера, однако на данный момент она собрала лишь 6% от необходимых 20 тыс. подписей.

Несмотря на критику и угрозы снятия с должности, градоначальник-республиканец заявил телеканалу Fox 11, что не отказывается от своих слов.

«Я ясно дал понять, что говорю о преступном элементе, выпущенном из тюрем, который сейчас составляет от 40 до 45% так называемого бездомного населения. Они ответственны за большинство наших ограблений, большинство наших изнасилований и по меньшей мере половину наших убийств. Мы ничего не можем сделать для этих людей», — подчеркнул он.

Пэррис также заявил, что поддерживает «чистку» бездомных на федеральном уровне.

«Потому что нам действительно нужно очистить город от этих людей. Жестко ли это? Конечно, сурово. Но моя обязанность как мэра города Ланкастер — защищать трудолюбивые семьи, которые там живут, и я больше не могу этого делать <...> Это неприемлемая ситуация, и я открыт для любого решения <...> Я хочу, чтобы эти люди убрались из нашего города», — приводит его слова Fox News.

Калифорнийский кризис

В последние годы Калифорния столкнулась с резким ростом количества бездомных, многие из которых систематически употребляют тяжелые наркотики, в том числе фентанил. В 2014 году в штате в рамках судебной реформы была принята так называемая Поправка 47, в соответствии с которой хранение тяжелых наркотиков переквалифицировалось с уголовного преступления в проступок, карающийся небольшим штрафом или краткосрочным заключением (не более года).

Эта мера была направлена на сокращение заключенных в перегруженных тюрьмах. Однако вкупе с мягким климатом, позволяющим жить на улице круглый год, а также большим количеством социальных программ и благотворительных организаций, поддерживающих бездомных, принятие Поправки 47 привело к резкому росту популяции бездомных, преступности и наркомании.

Трезвость напоказ и три дозы перед смертью. Как Мэттью Перри боролся с зависимостью — и проиграл В Лос-Анджелесе прошли аресты в связи со смертью звезды «Друзей» Мэттью Перри. Полиция... 17 августа 17:27

Газета San Francisco Chronicle сообщает, что по состоянию на январь 2024 года, в Калифорнии проживало около 187 тыс. бездомных. Больше, чем в любом другом штате.

Большинство бездомных живут на улицах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Сан-Диего.​ По данным Университета Калифорнии в Сан-Франциско, н е менее 37% бездомных в штате постоянно употребляют тяжелые наркотики .

Все это привело к тому, что в Калифорнии особенно остро проявляется фентаниловая эпидемия, захлестнувшая США в последние годы. По оценкам местных властей, фентанил стал главной причиной смертей среди жителей штата в возрасте от 15 до 45 лет.

В крупных городах, таких как Сан-Франциско и Лос-Анджелес, можно наблюдать целые улицы, на которых одновременно употребляют наркотики десятки человек. Попытки властей решить проблему пока не дали устойчивого результата.

Особую угрозу представляют поддельные таблетки, замаскированные под рецептурные препараты, которые стали причиной резкого роста смертей среди молодежи.

Жертвами фентанила становятся не только бездомные. Так в 2016 году от передозировки умер легендарный музыкант Принс (Роджер Нельсон), в его организме был обнаружен фентанил. В 2018 году погиб рэпер Mac Miller, тогда следствие показало, что ему продали кокаин, подмешанный с фентанилом. В 2022 году от случайной передозировки фентанилом скончался актер сериалов «Ходячие мертвецы» и «9-1-1: Одинокая звезда» Тайлер Сандерс.