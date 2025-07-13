На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Анкаре при пожаре в доме пострадали несколько десятков человек

TRT Haber: 39 человек пострадали в пожаре в многоэтажном доме в Анкаре
close
Depositphotos

Пожар произошел в 26-этажном доме в турецкой Анкаре. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

«Пожар был взят под контроль после того, как команды работали около четырех часов», — отметил телеканал.

По данным, полученной от пожарной бригады, 39 человек, в том числе семь пожарных, пострадали. Еще трех человек спасти не смогли, в том числе 3,5-месячного ребенка.

В начале июля сообщалось, что житель Турции Озджан Ташхан устроил лесной пожар, пытаясь избавиться от клеща. Он поджег подушку с клещом и бросил ее в сад.

Крупный пожар произошел вечером 30 июня на сельскохозяйственных землях в районе Тургутлу провинции Маниса. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на близлежащий лес. Местные жители, заметившие пожар, сразу сообщили в экстренные службы. На место происшествия оперативно прибыли пять пожарных автоцистерн и две машины из регионального управления лесного хозяйства. Пожарным удалось потушить огонь в течение двух часов.

Ранее Эрдоган назвал злой умысел одной из возможных причин лесных пожаров в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами