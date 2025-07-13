В Анкаре при пожаре в доме пострадали несколько десятков человек

TRT Haber: 39 человек пострадали в пожаре в многоэтажном доме в Анкаре

Пожар произошел в 26-этажном доме в турецкой Анкаре. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

«Пожар был взят под контроль после того, как команды работали около четырех часов», — отметил телеканал.

По данным, полученной от пожарной бригады, 39 человек, в том числе семь пожарных, пострадали. Еще трех человек спасти не смогли, в том числе 3,5-месячного ребенка.

В начале июля сообщалось, что житель Турции Озджан Ташхан устроил лесной пожар, пытаясь избавиться от клеща. Он поджег подушку с клещом и бросил ее в сад.

Крупный пожар произошел вечером 30 июня на сельскохозяйственных землях в районе Тургутлу провинции Маниса. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на близлежащий лес. Местные жители, заметившие пожар, сразу сообщили в экстренные службы. На место происшествия оперативно прибыли пять пожарных автоцистерн и две машины из регионального управления лесного хозяйства. Пожарным удалось потушить огонь в течение двух часов.

Ранее Эрдоган назвал злой умысел одной из возможных причин лесных пожаров в Турции.