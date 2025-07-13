Роскадастр нашел в России десятки городов-тезок

По данным Роскадастра, в России насчитывается 67 городов с одинаковыми названиями. Об этом сообщили РИА Новости в Роскадастре.

Всего в стране более 1250 городов, и 31 из них имеют по два и более «тезок».

Чаще всего повторяются такие названия, как Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. Например, Александровск есть в Пермском крае, Мурманской области и ЛНР, а Приморск — в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях.

В Роскадастре также сообщили, что названия таких городов, как Белогорск, Донецк, Дзержинск, Мирный, Углегорск и еще около двух десятков, повторяются даже по два раза.

Специалисты отметили, что совпадения встречаются как в старых российских регионах, так и в новых субъектах, вошедших в состав страны в последние годы.

В январе власти Одессы приняли решение переименовать дерево «Пушкинский платан», расположенное рядом с памятником русскому поэту Александру Пушкину. Причиной переименования называется тот факт, что «Пушкинский платан» попал в список географических объектов, названных в честь фигур, «символизирующих российскую имперскую политику».

Ранее в КПРФ решили обратиться к Путину с просьбой переименовать Волгоград.