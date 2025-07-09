В Госдуме предложили на порядок увеличить штрафы за пропаганду наркотиков

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили в 10 раз увеличить штрафы за пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Об этом со ссылкой на подготовленный законопроект сообщает газета «Известия».

В документе отмечается, что установленные Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров не пересматривались уже много лет. Между тем в 2024 году число граждан, подвергнутых наказанию за пропаганду наркотиков, выросло по сравнению с 2020 годом в три раза.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что размеры штрафов за пропаганду наркотиков сейчас ничтожно малы и неадекватны сложившейся в стране ситуации. Так, штрафы для физических лиц за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах и психотропных веществах, составляют всего 2–4 тысячи рублей, а за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ — 4–5 тысяч рублей.

4 июля сообщалось, что рэпера OG Buda оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в четырех песнях.

Ранее три трека Kizaru запретили за пропаганду наркотиков.