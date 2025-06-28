В российском городе рэпер получил штраф за пропаганду запрещенных веществ в песне

МВД: барнаульского рэпера оштрафовали на 10 тысяч за пропаганду наркотиков

Рэп-исполнителя из Барнаула оштрафовали за пропаганду запрещенных веществ в одной из композиций, опубликованных в сети. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю на официальном сайте.

Дело по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ рассмотрел Железнодорожный суд столицы Алтайского края.

Административный материал собрали весной этого года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков в отношении солиста рэп-группы, уточнили в ведомстве.

«‎Вывод о наличии в его действиях состава административного правонарушения был сделан на основании собранных доказательств, в том числе с учетом заключений экспертов, в которых отмечено, что размещенный в социальной сети трек содержит признаки пропаганды наркотических средств и склонения к их потреблению», — сказано в сообщении.

В МВД также отметили, что песню из сообщества группы в соцсети удалил позднее сам автор.

27 июня этого года три трека рэпера Kizaru (настоящее имя Олег Нечипоренко) запретили за пропаганду наркотиков. Соответствующее решение вынес Невский районный суд. По решению суда пять ссылок с песнями «Пакуем», «Что за бизнес» и «Наркос» должны быть удалены.

Накануне Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.