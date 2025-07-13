Гладков пообещал помощь с арендой жилья жителям Шебекино

В микрорайоне Титовка в городе Шебекино Белгородской области начнут выплачивать компенсации за аренду жилья. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он объяснил решение ростом числа атак со стороны Украины на приграничные территории. По его словам, за последние сутки особенно пострадали Белгород и Шебекино. Он отметил, что сильнее всего достается микрорайону Титовка — это улицы Нежуры, Мочалина, Шишкина, Светлая, Тихвинская и другие.

Губернатор уточнил, что компенсации вводятся уже с 13 июля. Он выразил уверенность, что оперштаб региона поддержит это решение, даже несмотря на то, что вопрос не обсуждался официально.

Также стало известно, что глава администрации Шебекинского округа Андрей Гриднев начнет поквартирный обход, чтобы выяснить, какая именно помощь нужна семьям в тяжелой ситуации.

12 июля губернатор Вячеслав Гладков заверил, что регион в полной мере обеспечен необходимой поддержкой из федерального бюджета, включая финансирование строительства нового жилья и восстановления инфраструктуры. Он также отметил строгий контроль за целевым использованием выделяемых средств.

До этого губернатор сообщал, что жители региона, чье жилье пострадало в результате обстрелов со стороны украинских войск, могут рассчитывать на компенсации от властей. По его словам, если имущество повреждено частично — выплата составляет 75 тыс. рублей. За полностью разрушенное жилье положено 150 тысяч.

Ранее Гладков рассказал, что президент России Владимир Путин всегда спрашивает про белгородцев.