Всемирный фонд памятников включил Луну в список уязвимых объектов культурного наследия

Всемирный фонд памятников (WMF) включил Луну в список уязвимых объектов культурного наследия, следует из пресс-релиза на сайте организации.

Такое решение фонд принял из-за активной деятельности человека в космосе. Луну включили в список находящихся под угрозой объектов культурного наследия. Список обновляется ежегодно. В 2025 году в перечень попали объекты или места, на которые влияют масштабные факторы: изменения климата, вооруженные конфликты, природные катаклизмы, а также туризм.

По словам директора Всемирного фонда памятников Бенедикт де Монтло, особую ценность собой представляют видеокамера, на которую засняли высадку на Луну, а также кремниевый диск с посланиями глав государств, который астронавт Базз Олдрин оставил на Луне, и другие предметы.

Глава WMF добавила, что сейчас космическая деятельность ведется «без надлежащих протоколов сохранения» ценных артефактов.

В список WMF в 2025 году также вошли 24 объекта в 29 странах на пяти континентах. Среди них историческая городская застройка Газы, разрушенная в результате вооруженного конфликта, древний город Антакья в Турции, пострадавший в результате землетрясений в 2023 году и другие.

Ранее сообщалось, что у земной Луны в прошлом могли быть красивые кольца.