Россияне предложили включить холодец и окрошку в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Почти треть (27%) россиян считают необходимым включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО холодец, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,1 тыс. человек.

По их мнению, это блюдо является главным на зимних застольях, поэтому заслуживает получить такой статус.

«Традиционное русское блюдо — холодец или студень. Уже много лет ни один новогодний стол без него не обходится. Известен также факт, что это блюдо любил еще сам Петр I, несмотря на то, что холодец был пищей не для царских особ. Так что это блюдо вполне могло бы представлять нашу страну», — отметила участница исследования.

Еще 18% респондентов отдали свой голос за пельмени, 14% — за окрошку, 13% — за квашеную капусту. 11% опрошенных россиян предложили обратить внимание на блины, 7% — на щи, по 4% — на солянку и котлету с пюре. 1% участников опроса уверены, что в список нужно включить макароны по-флотски, столько же — проголосовали за вариант «другое». Среди предложенных ими блюд оказались гурьевская каша, березовый сок, гречка с мясом, кулебяка и осетрина.

Министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон до этого сообщила, что тайский острый суп с креветками «Том Ям Кунг» внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. По словам главы министерства, решение об этом было принято и запротоколировано Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на его 19-й сессии, которая проходит в городе Асунсьоне в Парагвае.

Ранее врач ответила, как часто пожилые люди могут есть холодец.