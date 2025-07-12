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Наскальные изображения в башкирской пещере включили в список наследия ЮНЕСКО

Рисунки в пещере Шульган-Таш в Башкортостане вошли в список наследия ЮНЕСКО
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Philippe Wojazer/Reuters

Наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш в Республике Башкортостан вошли в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Такое решение было принято на 47-й сессии Комитета всемирного наследия во французской столице, сообщается на странице организации в X.

«Наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш в Российской Федерации внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — сказано в сообщении.

В середине мая текущего года сообщалось, что международная группа ученых из Университета Барселоны, Университета Кастилии-Ла-Манча (Испания) и Национального института археологии и наследия Марокко нашли три древних кладбища и наскальные изображения на полуострове Танжер. В ходе полевых работ археологи нашли каменные захоронения (цисты), датируемые приблизительно 2000 годом до н. э. Тела помещали в вырубленные в скале углубления и накрывали каменными плитами.

Помимо захоронений, исследователи обнаружили искусственные укрытия с наскальной живописью, напоминающей изображения из Сахары, а также несколько стоячих камней высотой до 2,5 метра. Подобные мегалиты, вероятно, служили территориальными маркерами для древних народов.

Ранее в Ираке нашли редкий барельеф с изображением ассирийского царя и богов.

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